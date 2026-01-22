Krevet je malo kratak: Vučić pokazao njegov apartman u Švajcarskoj na 20km od Davosa

Lepo je u Klostersu i Davosu, najlepše je u Srbiji! Jedva čekam povratak u moj Beograd, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji i danas boravi u Davosu, poslednji dan.

Predsednik Srbije je pokazao smeštaj u kojem boravi u Klostersu nadomak Davosa.

– Nikad nismo boravili u Davosu nego išli automobilom do tamo… U skladu sa švajcarskom skromnošću, nameštaj u stilu Ikee, dodao je Vučić i pokazao spavaću, čajnu kuhinjicu i dnevnu sobu u kojoj prima goste. Terasu je izdvojio kao najlepši deo, pa pokazao i knjigu koju čita.

– Baš je onako, lepo udobno…, rekao je Vučić dodavši da je u Davosu sada već 11-12. put ali da nikad nije boravio u samom Davosu nego se do tamo uvek išlo kolima.

Predsednik je rekao da se večeras vraća kući u Srbiju i u Beograd i da je neopisivo radostan zbog toga, a posebno ga veseli onaj osećaj kad se sleti na beogradski aerodrom, i kad srce zakuca jače što ste ponovo u otadžbini.

(Objektiv)