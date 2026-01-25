Gradski muzej Vršac: „Memoari slikara“, autobiografski zapisi Paje Jovanovića

„Memoari slikara“: Autobiografski zapisi Paje Jovanovića, u Gradskom muzeju Vršca

Posle više od sedam decenija, po prvi put su objavljeni memoarski zapisi Paje Jovanovića, jednog od najznačajnijih srpskih slikara svih vremena. Rukopis, nastajao u prvoj polovini 20. veka uz veliku podršku Milutina Milankovića, ostao je decenijama gotovo zaboravljen, u njegovoj zaostavštini u Arhivu SANU, saopštio je Gradski muzej Vršca.

„U ovoj romansiranoj autobiografiji, Paja Jovanović piše o sebi, svojim bližnjima i vremenu koje ga je oblikovalo. Kroz lična sećanja i duhovite, precizno ispisane minijature, pred čitaocem se otvara živopisna slika društvenih, političkih i kulturnih prilika u Austrougarskoj, sa posebnim osvrtom na rodni Vršac i nekadašnji, danas nestali svet Banata. Susret mladog umetnika sa velegradom, studije na Bečkoj likovnoj akademiji, prvi uspesi i neuspesi, zaljubljivanja i razočaranja, kao i traganje za sopstvenim mestom u uzburkanom umetničkom svetu, ispričani su sa mnogo duha, humora i izuzetnim osećajem za pripovedanje“, piše Gradski muzej Vršac.

Kako navode, nenadmašni likovni stvaralac ovim delom se potvrđuje i kao vrstan pisac. Memoari slikara predstavljaju dragoceno svedočanstvo o jednom vremenu, jednom gradu i jednoj izuzetnoj ličnosti srpske umetnosti.

„Knjigu ‘Memoari slikara’, priredio je Vladimir Petrović, a Vi je možete kupiti u Gradskom muzeju Vršac. Knjiga je dobila nagradu ULUPUDS, za izdanje značajno za istorijat umetnosti Republike Srbije (2025). Na naslovnoj strani ‘Memoari slikara’, prikazan je portret Paje Jovanovića, rad Uroša Svobode, koji je izložen u okviru stalne postavke ‘Sećanje na Paju Jovanovića’“, saopštio je Gradski muzej Vršac.

(eVršac)