Ugovor između Rusa i Mađara oko NIS-a u martu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Predsednik je rekao da je imao važne sastanke, da je razgovarao sa Viktorom Orbanom, sa kojim će se, veruje, videti još jednom do kraja januara.

– Do sredine marta verujem da će biti završen ugovor Rusi i Mađara – kazao je Vučić.

Rekao da ga je premijer Macut obavestio da će u nedelju biti proširena sednica Vlade.

– Verujem da će ona biti važna – kazao je Vučić.

Predsednik je zahvalio svima koji su pratili dešavanja i da misli da su na dostojan način predstavili Srbiju.

O Odboru za mir

– Neki kažu da je to paralelni organ UN, ja to nisam siguran. Francuska, Nemačka, Italija…niko ne učestvuje. Kina je samo konstatovala da je dobila poziv. Videćemo u kom smeru će to da se razvija. Biće sigurno jasnije u danima pred nama – naveo je Vučić.

O dolasku evroparlamentaraca

O dolasku Tonina Picule i drugih evroparlamentarca, odnosno, o njihovom zahtevu da ne borave u glavnom holu Skupštine Srbije gde je postavljena izložba o Jasenovcu, Vučić je istakao da tu informaciju ne može da potvrdi.

– Ja nemam tu potvrdu, bio sam ovde, ako je stvarno istina, to je sramota za sve njih, nije Jasenovac nešto izmišljeno. Ne razumem kako neko misli da vrši reviziju istorije. Njima na sramotu ako je to istina – kazao je Vučić.

– To su isti oni ljudi koji su stavili u rezoluciju da smo koristili zvučni top, to govori o njima. Mislim da je ljudima u Srbiji jasno ko čini tu delegaciju. Hteli su da se tako odnose prema našoj zemlji, koliko nas ne poštuju, koliko ne valjamo. Za mene je Srbija raj.

O blokaderima i profesorki Kleut

Na pitanje kako komentariše primenu sile od strane policije na Filozofskom fakultetu, Vučić je rekao:

– Ajde da vam nešto kažem, ovu gospođu Kleut nije izbacila država ni Vučić, već profesori i to blokaderi, 18:5:1 je bilo u glasanju. Razmislite je l’ su ti ljudi krivi ili ta žena. Nisam posebno zainteresovan za reči Dinka Gruhonjića, voleće Srbiju kad bude na kolenima, to se nikad neće dogoditi. Što se tiče skupljanja potpisa, to je sve zakonito, samo su oni lagali javnost. Mogu da skupljaju koliko god hoće, šta god hoće. Skupovi su patetičnog ili nikakvog sadržaja.

– Sledeći put ćemo da im spremimo pasulj, čaj, da malo ogreju dušu, to je sve dobro, tako funkcioniše demokratski život. Ja bih zamolio da ljudi u Srbiji ne zaborave da bi ti ljudi sve nas jahali, šutirali, valjali u katranu i perju, da su samo oni ljudi.

(Pančevac)