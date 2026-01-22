Rečna policija uputila hitan apel

Bezbednost na rekama zimi zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika. Evo šta nikako ne smete da radite!

Rečna policija apelovala je danas na sve učesnike u plovidbi da budu maksimalno oprezni tokom zimske sezone, usled moguće pojave leda na plovnim putevima.

– Vlasnici čamaca i plutajućih objekata treba redovno da obilaze svoju imovinu, uklanjaju sneg i led i proveravaju vezove, kako bi se sprečila oštećenja i potapanja.

Zapovednici plovila dužni su da prate stanje na vodama i obaveštenja nadležnih organa i da, u slučaju pojave leda, plovidbu prilagode ili u potpunosti obustave – objavio je MUP na Instagramu.

Kako je podvučeno, bezbednost na rekama zimi zavisi od odgovornog ponašanja svih učesnika.