Kao u pravom restoranu: Put do uspeha preko SSŠ “Vasa Pelagić”

Evo šta mladi konobari uče, koliko su spremni za rad u ugostiteljstvu i kako izgleda njihova praktična nastava.

U Srednjoj stručnoj školi „Vasa Pelagić“ u Kovinu realizuje se nastava za učenike trogodišnjeg smera konobar. Ekipa RTV Pančevo posetila je ovu školu i saznala šta sve mladi konobari uče, koliko su spremni za rad u ugostiteljstvu i kako izgleda njihova praktična nastava.

Kao u pravom restoranu! Prilikom posete Srednjoj stručnoj školi “Vasa Pelagić” svratili smo na praksu trogodišnjeg smera “konobar”. Srednjoškolci iz Kovina bili su na nivou zadatka: rado su nam pokazali čime se trenutno bave i oduševili nas entuzijazmom kojim, kako kažu, pristupaju svakodnevnoj nastavi.

Stolovi, šank, posuđe, i drugo – škola raspolaže svim “rekvizitima” za kvalitetnu obuku konobara. Nakon prve godine nedeljna praksa se organizuje i u ugostiteljskim objektima. Pored praktične nastave, nezaobilazni su i opšti i stručni teorijski predmeti – ekonomija, psihologija, strani jezici.

Druženje, putovanja, i lako pronalaženje posla – samo su neke od prednosti ovog obrazovnog profila.

Pored svega pomenutog, mladi konobari poznati su po odličnoj saradnji sa drugim profilima u školi, naročito kuvarima. Učesnici su mnogih važnih manifestacija u Kovinu, a na Republičkom takmičenju ugostiteljsko-turističkih škola postižu zavidne rezultate. Nema sumnje: profesionalnost i angažovanje za – pet zvezdica.

(RTV Pančevo)