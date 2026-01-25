Saradnja institucija i romske zajednice daje rezultate

Aktivnosti koordinatora za romska pitanja u Pančevu u prethodnoj godini dale su vidljive rezultate, zaključeno je na radnom sastanku predstavnika Pokrajinske vlade i Grada Pančeva, održanom u Centru za socijalni rad. U narednom periodu biće nastavljen rad na jačanju saradnje romske zajednice i nadležnih institucija.

U Centru za socijalni rad „Solidarnost“ u Pančevu održan je radni sastanak gradskog koordinatora za romska pitanja Filipa Haskovića sa predstavnicima Pokrajinske vlade i Grada Pančeva. Tom prilikom predstavljen je godišnji izveštaj o radu i aktivnostima koordinatora za 2025. godinu, ali i planovi za naredni period. Kako ističe Hasković, u zajedničkom radu institucija i romske zajednice nalazi se ključ daljeg napretka, rekao je Filip Hasković, koordinator za romska pitanja Grada Pančeva.

– (Mi) smo shvatili da bez romske zajednice svako učešće, jednostrano, nije moguće. Kao koordinator zalagao sam se da se romska zajednica pokrene i da stvorim jedan dobar izvor resursa u okviru same zajednice. Na ovaj način Romima se omogućava da u saradnji sa lokalnim institucijama, sa izazovima suoče brzo, efikasno, i na najbolji način po Grad i samu zajednicu. Tokom prethodne godine zabeleženi su značajni pomaci, posebno u oblasti obrazovanja Roma, kao jednom od ključnih prioriteta, ali i u unapređenju infrastrukture u romskim naseljima.

Najveći poduhvat, koji bih ja istakao, jeste sanacija puta do naselja Mali rit, dužine od 644 metara. Deca konačno mogu da bezbrižno, bez prepreka, odu do škole i vrate se. Sada je i saobraćaj za motorna vozila pristupačan i funkcionalan, a što je najvažnije – vozila svih hitnih službi mogu brzo i efikasno, u svako doba dana ili noći, da dopru do korisnika koji se nalaze u naselju Mali rit, dodao je Hasković.

Angažovanje koordinatora za romska pitanja pri Centru za socijalni rad u Pančevu od 2024. godine deo je šireg programa Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Cilj programa je unapređenje položaja lokalne romske zajednice, a u Pančevu su, zaključuje poslanica Jelena Jovanović, već vidljivi pozitivni rezultati, rekla je Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica.

Jedan veoma konstruktivan sastanak, predstavljeni su rad, rezultati, šta je ono što treba da se radi kada je u pitanju poboljšanje romske nacionalne zajednice.

Svakako svih ovih rezultata koji se ostvaruju kada je reč poboljšanja položaja romske nacionalne zajednice ne bi bilo bez odlične saradnje gradske uprave, grada Pančeva, jer jedno bez drugog ne može .

Tačno se vidi taj spoj – nema napretka ako ne radimo zajedno , istakla je Jovanović.

Sastanku su prisustvovali i većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Grada Pančeva Sanja Patalov Stojadinović, kao i direktor Centra za socijalni rad Nemanja Bojić.

(Pančevac/RTV Pančevo)