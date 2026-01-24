MUP: Lokalizovan je požar u Novom Pazaru, niko nije povređen

NOVI PAZAR – Lokalizovan je požar u Novom Pazaru, u kojem niko nije povređen, a dogašivanje u toku, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Požar je noćas zahvatio nekoliko magacina firme za proizvodnju tekstila i poslovni prostor.

U gašenju je učestvovalo 59 vatrogasaca-spasilaca sa 19 vatrogasnih vozila iz vatrogasno-spasilačkih jedinica Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Ivanjica, Kragujevac, Čačak, Raška i Kraljevo. Učestvovali su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Pazar i mesnog Javnog komunalnog preduzeća.

Naime, ogroman požar koji je izbio u indistrujskoj zoni još uvek nije ugašen, a na terenu je veliki broj vatrogasaca.

– U pomoć kolegama iz Novog Pazara stigao je veliki broj vatrogasaca iz drugih gradova – Sjenice, Kraljeva, Tutina. Borba je teška i neizvesna. Na terenu je 50 ekipa sa 19 vozila, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Požar je izbio oko tri sata posle ponoci a uzrok za sada nije poznat.

Pričinjena je ogromna materijalna šteta, jer je izgorelo nekoliko fabričkih objekata, a ono što je najvažnije jeste da nema žrtava.

– Plamen je zahvatio fabriku EMA TEX, kao i više magacina i skladišta repromaterijala. Gust dim širi se širim područjem, dok vatrogasci požar gase sa više strana uz angažovanje velikog broja vozila i opreme.

Na terenu su i ekipe Hitne pomoći, kao i policija koja obezbeđuje područje i reguliše saobraćaj.

(RINA)

Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu