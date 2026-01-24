Hronika

Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu

09:45

24.01.2026

Printscreen/YT
NOVI PAZAR – Veliki požar izbio je u industrijskoj zoni u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru, gde je vatra zahvatila više objekata i pričinila veliku materijalnu štetu.

– Plamen je zahvatio fabriku EMA TEX, kao i više magacina i skladišta repromaterijala. Gust dim širi se širim područjem, dok vatrogasci požar gase sa više strana uz angažovanje velikog broja vozila i opreme – potvrdjeno je agenciju  RINA.

Zbog razmera požara i lako zapaljivih materijala, u pomoć su upućene vatrogasne ekipe iz Sjenice, Tutina i Kraljeva. Na terenu su i ekipe Hitne pomoći, kao i policija koja obezbeđuje područje i reguliše saobraćaj.

Uzrok požara za sada nije poznat.

(RINA)

