Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu

NOVI PAZAR – Veliki požar izbio je u industrijskoj zoni u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru, gde je vatra zahvatila više objekata i pričinila veliku materijalnu štetu.

– Plamen je zahvatio fabriku EMA TEX, kao i više magacina i skladišta repromaterijala. Gust dim širi se širim područjem, dok vatrogasci požar gase sa više strana uz angažovanje velikog broja vozila i opreme – potvrdjeno je agenciju RINA.

Zbog razmera požara i lako zapaljivih materijala, u pomoć su upućene vatrogasne ekipe iz Sjenice, Tutina i Kraljeva. Na terenu su i ekipe Hitne pomoći, kao i policija koja obezbeđuje područje i reguliše saobraćaj.

Uzrok požara za sada nije poznat.

(RINA)