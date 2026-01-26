Akcija Srce nije kamen održana u kafiću Zvuci srca

Umesto ulaznice, gosti su imali priliku da pomognu slanjem SMS poruke i tako daju svoj doprinos lečenju malog Teodora Tomanovića.

Povodom rođendana Tošeta Proeskog, 25. januara, u više gradova Srbije istovremeno je organizovana humanitarna akcija pod nazivom „Srce nije kamen“, sa ciljem prikupljanja pomoći za malog Teodora Tomanovića .

U Pančevu, akcija je održana u kafiću „Zvuci srca“.

Muzika Tošeta Proeskog, emocije i humanost obeležili su 25. januar u kafiću „Zvuci srca“ u Pančevu. Umesto ulaznice, gosti su imali priliku da pomognu slanjem SMS poruke i tako daju svoj doprinos lečenju malog Teodora Tomanovića koji boluje od retke genetske bolesti disharmoničnog razvoja, rekao je Bojan Siljanosi, koordinator akcija za RTV Pančevo .

Humanitarna akcija realizovana je istovremeno u više gradova Srbije, a u nju su se uključili brojni ugostiteljski objekti, među kojima i kafić ‘Zvuci srca’ u Pančevu, istakla je Verica Sretenović .

Akcija ‘Za Teodora uz Tošeta’ podsetila nas je da muzika nije samo zvuk, već most koji spaja ljude, budi saosećanje i pokreće najlepše u nama. U trenucima kada je pomoć najpotrebnija, svaka poruka znači nadu. Svi koji su u mogućnosti i žele da budu deo ove priče, mogu da pomognu malom Teodoru slanjem SMS poruke sa tekstom 303 na broj 2407 — jer srce, kada voli, nikada nije kamen.

(Pančevac/RTV Pančevo)