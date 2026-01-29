Stajićeva kuća svedok prošlih vremena

Tipična seoska okućnica u Dolovu, u Ulici Pobede nalazi se pod ingerencijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu

Tipična seoska okućnica, koja se sastoji iz glavnog dvorišta, ekonomskog dvorišta i bašte, može se videti u svakoj ulici bilo kog vojvođanskog mesta.

U Dolovu, u Ulici Pobede jedna takva nalazi se pod ingerencijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, piše Dnevnik.

Kuća o kojoj govorimo u vlasništvu je porodice Stajić, a uz sebe takoreći ima još jednu kuću nešto novijeg datuma.

– Đorđe Stajić, koji je preminuo pre šest meseci, imao je dve kuće, jednu iz 18. veka i jednu s početka 20. (1903) – priča nam organizator Udruženja vinara „Sveti Trifun” Đurica Stojkov.

Pojašnjava da su od pomenutog prijatelja dobili na korišćenje podrum u kom bi skladištili proizvedena vina.

– Adaptirali smo stari podrum, smestili vino, jer je u njemu i leti i zimi 16 stepeni. U dvorištu smo napravili i malu vinariju gde nam dolaze mnogi gosti. Vlasnik je tu stariju kuću pretvorio u etno u kojoj se nalaze stare stvari, originalni predmeti i odeća iz tog perioda, pa čak i ognjište na kom se kuvalo i grejalo – kaže Stojkov.

I dok jedni tvrde da je kuća sazidana 1726. godine, drugi su ubeđeni da je u pitanju 1763, a treći da je iz prve polovine 19. veka.

– Na tavanskoj gredi urezano je 49 G K, što ne svedoči jasno o vremenu izgradnje – navodi se na sajtu Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu. – Kuća svakako pripada tipu kuće koji se na ovim prostorima podizao u kontinuitetu gotovo tri veka. Tipološki pripada tradicionalnoj vojvođanskoj kući „na brazdu”, trodelne osnove koju povezuje trem. U dugom istorijskom periodu postojanja, kuća je preživela brojne transformacije koje svedoče o razvoju stambene kulture.

Međutim, prema rečima Stojkova, budući da je njegova supruga „iz te kuće”, tvrdi da je ranije na fasadi stajao i broj 3 koji je ukazivao da je reč o trećoj kući izgrađenoj u Dolovu.

Kada je reč o novoj kući, njena fasada ukazuje da je bila u vlasništvu bogate porodice, budući da je rađena u eklektičnom stilu sa bogato dekorisanim molerajem, dok je iznutra opremljena velikim brojem nameštaja iz istog perioda kad je i nastala, dakle s početka 20. veka.

– Pored kuća, u prvom dvorištu nalaze se i ekonomske zgrade. Posebno je interesantan neveliki „vinski podrum”. Podrum je ukopan u zemlju i izrađen od cigle starog formata i zasvođen – piše na sajtu Zavoda.

(Dnevnik)