Juniorsko prvenstvo Vojvodine u odbojci: Vicešampionska titula u Starčevu

U Subotici je održan finalni turnir Prvenstva Vojvodine u odbojci, u konkurenciji juniora, na kome su se nadmetali Vojvodina, Novi Sad, domaći Spartak i Borac iz Starčeva.

U prvom polufinalnom meču Borac je savladao Spartak sa 3:0, dok je drugoj utakmici Vojvodina nadvisila Novi Sad.

U borbi za najsjajnija odličja, Vojvodina je za nijansu bila uspešnija od Borca, pobedila je sa 3:2, a koliko je meč bio neizvestan najbolje pokazuje ishod petog seta – 15:13.

Pored vicešampionske titule, Borac je zaslužio i dva individualna priznanja – za najboljeg smečera turnira izabran je Vojkan Luković, a za najboljeg primača Strahinja Tanev.

Borac je tako izborio plasman i na Prvenstvo Srbije, a veliki uspeh ostvarili su: Veljko Luković, Stefan Tanev, Borisav Jevremović, Marko Kovačević, Mihajlo Stevanović, Danilo Marković, Nemanja Jović, Dušan Vlahović, Strahinja Tanev, Andrija Minić, Aleksa Matijašević, Uglješa Vulin i Vojkan Luković. Ekipu Borca predvodio je trener Ratko Tanev.

(Pančevac)