Biblioteka „Vuk Karadžić“ Kovin: Proglašenje „Najčitalac 2025“ 30. januara

Tradicionalna dodela nagrada najboljim čitaocima, koji su bili najaktivniji u prethodnoj godini, biće održana u petak, 30.januara, u 12.30 časova u Biblioteci „Vuk Karadžić“ Kovin. Tim povodom biće priređeni muzički programi, mini izložba, foto kutak i koktel.  

Za 2025. godinu izabrano je ukupno 18 najredovnijih korisnika, kako u Kovinu, tako i u ograncima biblioteke. Nagrade su dodeljene u dve kategorije – deca i odrasli,  a dobitnicima će biti uručene diplome i prigodni pokloni. Svečanost će upotpuniti nastup učenika niže muzičke škole, koji će svojim izvođenjem uveličati ovu manifestaciju.

