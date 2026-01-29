FK Železničar: Besplatan ulaz na istočnu tribinu protiv Radnika

Železničar nastavlja sa akcijama usmerenim ka jačanju veze sa publikom, pa će navijači na predstojećoj prvenstvenoj utakmici imati besplatan ulaz na istočnu tribinu.

Kako je saopšteno iz kluba, ulaznice za istočnu stranu stadiona biće besplatne na meču 21. kola Super lige Srbije protiv Radnika iz Surdulice.

Utakmica je zakazana za subotu, 31. januara, sa početkom u 17 časova, a igra se na stadionu SRC Mladost u Pančevu.

Iz pančevačkog superligaša pozvali su sve ljubitelje fudbala da ispune tribine i pruže podršku ekipi u nastavku takmičenja, ističući da energija sa tribina može imati značajnu ulogu u borbi za nove prvenstvene bodove.

(Pančevac)