Ne propustite izložbu fotografija Pozorišne sekvence

U Narodnom muzeju Pančevo otvorena je izložba fotografija „Pozorišne sekvence“, posvećena stvaralaštvu fotografa Mitra Trninića. Izložbu je priredio njegov kolega i saradnik Milan Živković, koji se prisutnima obratio na otvaranju.

O značaju Mitrovog rada i njegovim pozorišnim saradnjama govorila je Zoja Pavlović, PR menadžerka Zvezdara teatra, dok je lična sećanja na Mitra Trninića podelio Čedomir Kešić, slikar i njegov dugogodišnji prijatelj.

Mitar Trninić bio je praški đak i muzejski fotograf Narodnog muzeja Pančevo, poznat po profesionalnoj preciznosti i senzibilitetu za fotografiju kao svedočanstvo vremena.

Njegove pozorišne fotografije nastale u saradnji sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem i Zvezdara teatrom svedoče o autoru koji je umeo da spoji dokumentarnu tačnost i umetnički izraz.

(Pančevac/Radovan Đerić)