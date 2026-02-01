Servisne informacije

RJ Pošta Pančevo: Pošta prodaje neisporučene pošiljke

11:00

01.02.2026

Podeli vest:

Printscreen/YT

RJ „Pančevo“ objavila je oglas o javnoj prodaji sadržine neisporučivih pošiljaka.
Javna prodaja biće održana u četvrtak, 5. februara, sa početkom u 11 časova, u prostorijama pošte 26101 Pančevo 1, u Ulici Svetog Save broj 11.

Ponuda će obuhvatati raznovrsne artikle, a cene su unapred određene i kreću se od 50 dinara do nekoliko hiljada dinara, u zavisnosti od vrste robe.

Tagovi

Pošta Pančevo prodaja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.