Kovinski dunavac: Pripreme za novu sezonu

15:00

31.01.2026

Printscreen/RTV Pančevo

Na Kovinskom dunavcu tokom zimskog dela  godine  zaštićene čuvaju se dva šajke Turističke organizacije opštine Kovin. Šajke su tradicinalna rečna plovila koja su vekovima imala važnu ulogu u životu uz Dunav, prenosi RTV Pančevo.

Nekada su služile za odbranu, trgovinu i prevoz, dok danas predstavljaju  deo kulturnog i istorijskog nasleđa, podsećajući na  neraskidivu vezu ljudi i reke. Šajke  čekaju lepše vreme kako bi zaplovile Dunavom.

Kovin među retkim mestima  ima Dunavac na kome  postoji privezište sa 233 priveza i listom čekanja kaže Vasa Bugarski. Ove godine  radiće se proširenje  privezišta,  zahvaljujći kome će na Kovinskom dunavcu biti mesta za 340 manjih nautičkh plovila. U Kovinu veruju da će ovo mesto postati marina.

U Turističkoj organizaciji opštine Kovin uveliko se pripremaju za novu sezonu u okviru koje će  promovisati i nautički turizam, granu koja postaje sve popularnija i interesantnija  ljubiteljima reke i plovidbe.

Tagovi

Kovinski Dunavac marina šajke

