Kovinski dunavac: Pripreme za novu sezonu

Na Kovinskom dunavcu tokom zimskog dela godine zaštićene čuvaju se dva šajke Turističke organizacije opštine Kovin. Šajke su tradicinalna rečna plovila koja su vekovima imala važnu ulogu u životu uz Dunav, prenosi RTV Pančevo.

Nekada su služile za odbranu, trgovinu i prevoz, dok danas predstavljaju deo kulturnog i istorijskog nasleđa, podsećajući na neraskidivu vezu ljudi i reke. Šajke čekaju lepše vreme kako bi zaplovile Dunavom.

Kovin među retkim mestima ima Dunavac na kome postoji privezište sa 233 priveza i listom čekanja kaže Vasa Bugarski. Ove godine radiće se proširenje privezišta, zahvaljujći kome će na Kovinskom dunavcu biti mesta za 340 manjih nautičkh plovila. U Kovinu veruju da će ovo mesto postati marina.

U Turističkoj organizaciji opštine Kovin uveliko se pripremaju za novu sezonu u okviru koje će promovisati i nautički turizam, granu koja postaje sve popularnija i interesantnija ljubiteljima reke i plovidbe.