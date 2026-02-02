Proizvodnja mikrobilja u Starčevu

Pored svežih biljaka, proizvode se i biljni fermentisani sirevi, kao i prirodni napici za imunitet, namenjeni svima koji traže lakšu i nutritivno bogatu alternativu u svakodnevnoj ishrani.

STARČEVO – U Starčevu se proizvodi mikrobilje, klice i biljni sirevi, namenjeni svima koji žele zdraviju i prirodniju ishranu, prenosi RTV.

Ovde se hrana proizvodi polako i pažljivo, bez hemije i veštačkih dodataka. Mikrobilje i klice uzgajaju se u kontrolisanim uslovima i beru u trenutku kada sadrže najviše hranljivih materija.

„Njihova važnost u našoj ishrani je zbog toga što sadrže mnogo vitamina, minerala i drugih supstanci koje nam pomžu da očuvamo zdravlje, ali i kada imamo izvesne tegobe“, kaže Danije Ratkov Žebeljan, osnivač „Grine“.

Pored svežih biljaka, proizvode se i biljni fermentisani sirevi, kao i prirodni napici za imunitet, namenjeni svima koji traže lakšu i nutritivno bogatu alternativu u svakodnevnoj ishrani.

„Moja ideja je da svi mi malo promenimo način ishrane. Savremeni način života podrazumeva da neke novine uvedemo. To znači da uvrstimo hranu koja će biti lakša za naš digestivni trakt. Ove varijante fermentisanih sireva od pasulja ili durum pšenice pomažu našim crevima da imamo bolje varenje i da se osećamo dobro“, dodaje Rakov Žebeljan.

Zdrava ishrana ne mora da bude komplikovana. Često je dovoljno da se okrenemo prirodnim, jednostavno proizvedenim namirnicama i uvrstimo ih u svakodnevne obroke.

