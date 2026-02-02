 „Crne rode“ ponovo širile pozitivan duh izviđaštva

Odred izviđača „Crne rode“ uspešno je organizovao još jedan „Acin memorijal“ pod nazivom "Stazama istorije Pančeva", koji je za vikend održan u OŠ „Miroslav Mika Antić“ na Strelištu.

Odred izviđača „Crne rode“ uspešno je organizovao još jedan „Acin memorijal“ pod nazivom „Stazama istorije Pančeva“, koji je za vikend održan u Osnovnoj školi „Miroslav Mika Antić“ na Strelištu, kao i na raznim mestima u gradu.

Tako su skauti ponovo širili ljubav prema prirodi, korisne veštine i druge prave ljudske vrednosti pančevačkim ulicama.

Pored domaćina, u tome su učestvovali predstavnici 26 odreda, sveukupno njih oko oko 260, koliko ih je došlo iz raznih delova Srbije, od Novog Sada preko Beograda do Niša, kao i iz Bosne i Hercegovine.

Ovaj događaj je kao i dosad imao posebnu dimenziju, tako što je ponovo podsetio na Aleksandra Acu Stankovića, na jedan prerano prekinut mladi život, koji je dotad zračio samo dobrotom i svetlošcu.

Plemenita manifestacija u organizaciji Odreda izviđača „Crne rode“ zvanično je započeta u subotu, 31. januara, u jutarnjim satima u holu Osnovne škole „Miroslav Mika Antić“.

Nakon uobičajene predaje raporta predstavnika svakog odreda izviđača, prisutnima se obratila i direktorka pomenute obrazovne ustanove Dragana Krstić.

Ona je podsetila da su pre desetak godina pod krovom najveće škole u okruženju rođene „Crne rode“, tada kao istureno odeljenje izviđačkog odreda iz Starčeva i to zahvaljujući Lejli Purkar, koja je i danas starešina odreda,

– Otada se ta lepa priča konstantno razvija i neizmerno sam srećna što baš u našoj školi funkcioniše ova organizacija koja kroz izviđaštvo neguje prave vrednosti poput druženja, snalaženja u prirodi i ljubavi prema njoj, putovanja i svega što iz toga proističe i pomaže deci da stasaju u ispravne ljude – navela je ona.

Potom je predsednik Sportskog saveza Pančeva Zoran Ašanin otvorio događaj, nakon čega su otpočele aktivnosti.

Tako su se ekipe izviđača i planinki uputile na stazu, gde su ih čekali razni zadaci i na mestima poput Narodne bašte, muzeja, manastira Vojlovica…

Za to vreme su poletarci u školi učestvovali u interesantnim igrama pod zanimljivim nazivima kao što su „babine gaće“ ili „ulovi krticu“, a nije izostalo ni vezivanje čvorova i orijentiring, u kojem su se ogledali i brđani.

Prvi dan se završio karaokama i druženjem koje je potrajalo do uveče.

Sutradan u nedelju, 1. februara, nakon ručka usledila je dodela zahvalinca i proglašenje najboljih.

To svakako u ovakvim situacijama nije primarno, ali nije zgoreg istaći ko su pobednici.

Tako je kod poletaraca (do uzrasta četvrtog razreda) bila najbolja ekipa „Pink panteri“ sa beogradske opštine „Voždovac“, kod mlađih izviđača (od petog do osmog razreda) pobedila je „Lili“ iz Janošika, kod starijih (od prve godine srednje do 18 godina starosti) „Spartak“ iz Bele Crkve, a među brđanima (stariji od 18) izdominirali su „Veseli mladunci“.

Celom događaju prisustvovao je i zamenik starešine izviđača Srbije Dobrica Velimirović iz Beograda je istakao da je izviđaštvo najznačajniji neformalni vid obrazovanja u Srbiji.

– Iz tog razloga su sktivnosti, poput ove u Pančevu, od neprocenjivog značaja za mlade. Veoma važno je i to što odred „Crne rode“ ima podršku škole „Miroslav Mika Antić“, bez čega verovatno ne bi mogao da funkcioniše – napominje on.

Načelnik štaba u akciji „Acin memorijal“ u Odredu izviđača „Crne rode“ Anđela Goja istakla je da je sve prošlo u najboljem redu.

– Prezadovoljni smo odzivom drugih odreda, koji su prema mom mišljenju postigli dobre rezultate na aktivnostima. Mislim da su i oni zadovoljni organizacijom, atmosferom i našim gostoprimstvom – navodi Anđela.

