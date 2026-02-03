Parobrod u Beogradu: Izložba „Naivna umetnost iz Kovačice“ do 10. februara

Izložba „Naivna umetnost iz Kovačice“ biće otvorena u prostoru ustanove kulture Parobrod u Beogradu do 10. februara, prenosi RTV Kovačica.

Na izložbi će biti predstavljeno ukupno 50 slika, među kojima su dela najznačajnijih slikara kovačičke naive. Postavka obuhvata radove rodonačelnika i osnivača škole naivnog slikarstva u Kovačici, kao i savremenih umetnika koji na autentičan način nastavljaju ovu prepoznatljivu umetničku tradiciju.

Poseban segment izložbe čine slike velikog formata, nastale kao zajednički rad više slikara, u kojima su umetnici usaglašeni oko jedne teme, dok svaki autor doprinosi svojim jedinstvenim rukopisom i koloritom, stvarajući slojevit i bogat likovni doživljaj. Izložbu zajednički organizuju UK Parobrod i Udruženje slikara Naiva Art Kult iz Kovačice, koje već više od deset godina radi na očuvanju, razvoju i promociji naivne umetnosti kroz izložbe, predavanja, likovne radionice i štampani materijal u zemlji i inostranstvu.

Postavka će biti dostupna ljubiteljima naivne umetnosti do 10. februara.

(RTV Kovačica)