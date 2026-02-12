Prijavite se: XIX Švarglijada u Lokvama 27. i 28. februara

Dom kulture u Lokvama, u opštini Alibunar, biće 27. i 28. februara 2026. godine domaćin tradicionalnog Festivala švargle „XIX Švarglijada“, jedinstvene manifestacije u Srbiji posvećene ovom autentičnom domaćem specijalitetu.

Lokve će i ove godine okupiti brojne ljubitelje tradicionalne kuhinje, domaćih proizvoda i dobrog druženja, a posebnu simboliku festivalu daje činjenica da se ove godine obeležava 20 godina od osnivanja manifestacije. Iako je tokom pandemije virusa korona jedna godina bila pauzirana, organizatori s ponosom nastavljaju kontinuitet i Švarglijadu realizuju po 19. put.

Program festivala počinje u petak, 27. februara, koji je posvećen amaterskim ekipama. Okupljanje učesnika planirano je od 9.30 časova, dok kuvanje švargle počinje u 10 časova na platou ispred Doma kulture Lokve. Kuvanje i druženje odvijaće se pod velikim šatorom, kako bi svim ekipama bili obezbeđeni adekvatni uslovi bez obzira na vremenske prilike. Predaja takmičarskih uzoraka za amatersku kategoriju predviđena je najkasnije do 17 časova. Organizator obezbeđuje svinjski želudac za pripremu švargle, a kotizacija za učešće se ne naplaćuje.

Plakat

Subota, 28. februar, rezervisana je za izlagače i profesionalne proizvođače. Sajam se otvara u 8 časova u prostoru Doma kulture i velikom šatoru ispred objekta. Posetioci će imati priliku da uživaju u bogatoj ponudi švargle, suhomesnatih proizvoda, vina, rakija, sireva, začina i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Predaja uzoraka za profesionalne proizvođače planirana je najkasnije do 9 časova, dok će u 12 časova biti održano svečano proglašenje pobednika i dodela priznanja u obe kategorije – za amatere i profesionalce.

Prema pravilima takmičenja, švargla mora biti pripremljena isključivo u svinjskom želucu, dok uzorci pripremljeni u crevu neće biti prihvaćeni za ocenjivanje.

Kotizacija za takmičenje i izlagačko mesto se ne naplaćuje, ali je broj mesta u sali Doma kulture i velikom šatoru ograničen. Rok za prijave je 20. februar 2026. godine, a sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti od kontakt osobe Dariana Tapalage na broj telefona 064 12 86 907 (Viber).

Organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane, tradicije i autentičnih ukusa da posete Lokve i budu deo ove prepoznatljive gastronomske manifestacije.

(Pančevac)