PU Pančevo: Uhapšen D.V. osumnjičen za više teških krađa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, uhapsili su D. V. (1973) iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela teška krađa, krađa i prevara.

On se sumnjiči da je tokom prethodne godine na području Pančeva i Beograda, prilazio starijim osobama u blizini pošta, predstavljajući se kao radnik pošte ili finansijski inspektor i, pod izgovorom da im je greškom isplaćen novac, tražio od njih da mu daju novac, što su oni i činili.

Operativnim radom, policija ga je identifikovala i pronašla u jednom beogradskom prigradskom naselju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

(Pančevac)