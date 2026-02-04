Specijalni sud: Selaković se izjasnio da nije kriv

BEOGRAD – U Specijalnom sudu u Beogradu danas je počelo suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju Generalštab, a na početku su se i on i još troje optuženih, izjasnili da nisu krivi.

Po optužnom predlogu Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) oni se terete za zloupotrebu službenog položa u vezi sa skidanjem statusa kulturnog dobra starom generalštabu a u prvom izjašnjavanju su negirali krivicu.

Tužilac je ostao pri navodim optuženog predloga, javio je reporter agencije Beta.

Početak suđenja izazvao je veliku pažnju medija tako da su proces iz dela za publiku pratila 23 novinara.

Sudija je najavio da će do kraja dana od Vlade Srbije tražiti mišljenje da li će aktivirati imunitet za ministra kulture.

(Beta)