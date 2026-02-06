IZAŠAO „PANČEVAC”: I seoske i gradske teme

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 6. februara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: na koji način elektronske cigare ugrožavaju zdravlje; tokom 2025. godine u Banatskom Brestovcu asfaltirane ulice; kako razmišlja Vladimir Stoicov; izviđaštvo i drugarstvo među „Crnim rodama”…

„Pančevac” piše o obaveznom služenju vojnog roka, donosi kompletan red vožnje na liniji 4 gradskog prevoza, kao i savete kako da izbegnete nevolje ako izdajete stan. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Modernizacija komunalne infrastrukture ostaje apsolutni prioritet Grada Pančeva. Kroz najambiciozniji investicioni plan u novijoj istoriji JKP-a „Vodovod i kanalizacija”, planiran za 2025. i 2026. godinu, Grad kreće u odlučno rešavanje decenijskih pitanja vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda. Operativno sprovođenje ovih kapitalnih projekata povereno je iskusnom menadžerskom timu na čelu sa v. d. direktora Nenadom Rakićem, čija je misija da Pančevo postane lider u komunalnim standardima u celom regionu.

Njegova vizija je jasna: komunalni sistem mora biti ostavljen u besprekornom stanju za buduće generacije.

