Država daje do 5.000 evra za električna vozila: Prijave od 1. marta isključivo preko eUprave

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih električnih vozila, a zahtevi za dodelu subvencija mogu se podneti elektronskim putem od 1. marta do 30. septembra.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da će elektronska prijava putem Portala eUprave omogućiti bržu obradu zahteva, a građanima i privredi da jednostavnije ostvare pravo na podršku države prilikom kupovine električnih vozila.

„Interesovanje građana i privrede tokom prethodne godine nadmašilo je sva očekivanja, a u ovoj godini nastavljamo sa podrškom za kupovinu električnih vozila. Novina od ove godine je što smo učinili sve da dodatno pojednostavimo sam proces prijave. Uvođenjem elektronske prijave preko eUprave proces će biti još efikasniji i dostupniji što će, verujem, dodatno motivisati građane i privredu da se odlučuju na ekološki prihvatljiva vozila, rekla je Pavkov, saopštilo je ministarstvo.

Ovo je jedna u nizu konkretnih mera za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštitu životne sredine, a time ujedno korak po korak unapređujemo i kvalitet života građana, dodala je ministarka.

Ona je istakla da je za ovu namenu budžetom za 2026. godinu opredeljeno 170 miliona dinara, a iznos subvencije kretaće se od 250 do 5.000 evra, u zavisnosti od vrste vozila, odnosno da li se odobravaju za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle ili za putnička i teretna vozila sa električnim pogonom.

„Ministarstvo zaštite životne sredine će, kao i do sada, subvencije odobravati po redosledu pristizanja urednih zahteva. Ovom uredbom država još jednom potvrđuje svoju opredeljenost ka održivom razvoju i podsticanju eko-mobilnosti, sa ciljem stvaranja čistijeg okruženja za sve građane. U slučaju da sredstva budu iskorišćena pre isteka roka, ministarstvo će o tome blagovremeno obavestiti javnost, a potrudićemo se da postupak dodele subvencija kao i prethodnih godina bude nastavljen, odnosno da obezbedimo i dodatna sredstava u te svrhe“, rekla je Pavkov, prenosi Tanjug.