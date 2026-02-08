Klub „Kliker“ iz Pančeva priprema se za nova nadmetanja

PANČEVO – Sportski klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Kliker“ iz Pančeva niže uspehe na državnim i međunarodnim takmičenjima. U okviru Specijalne olimpijade, kojoj pripada uz još 13 ovakvih klubova u Srbiji, klub „Kliker“ priprema sportiste za nadmetanja u više disciplina a trenutno najviše uspeha imaju u fudbalu, odbojci i košarci.

Za 22 godine postojanja Klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Kliker“ iz Pančeva imao je više od 100 reprezentativaca u raznim sportskim disciplinama u okviru Specijalne olimpijade. Trenutno ima skoro 200 aktivnih članova iz Pančeva i okolnih opština koji nižu uspehe pogotovo u muškom i ženskom fudbalu.

U Klikeru se uspesi ne mere samo medaljama već i osmesima i osećajem pripadnosti. Svaki trening je korak napred i pobeda nad sopstvenim ograničenjima.

Članovi kluba „Kliker“ pripremaju se ovih dana za državna prvenstva u plivanju i stonom tenisu. Najbolji od njih imaće šansu da se oprobaju na svetskoj sceni i predstojećoj Specijalnoj olimpijadi u Čileu.

