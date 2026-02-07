Sport

Da nije snimka niko ne bi poverovao: Edin Džeko je promašio prazan gol

13:54

07.02.2026

Printscreen/YT

 

Edin Džeko, kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, igrao je u startnoj postavi Šalkea u utakmici 21. kola 2. Bundeslige protiv Dinama iz Drezdena.
Imao je sjajnu šansu sredinom prvog poluvremena, ali se nije proslavio.

U 23. minutu, Dijamant je iskoristio grešku zadnje linije Drezdena, presreo povratnu loptu, obišao protivničkog golmana, a onda se dogodilo nemoguće. Što je retkost kada je u pitanju naš golgeter.

Kapiten Zmajeva je promašio prazan gol, jer je golman ostao na zemlji i samo očima posmatrao šta će Dijamant uraditi.

A Džeko je otišao previše ulevo i promašio ceo gol.

(Faktor.ba)

Tagovi

Edin Džeko gol promašaj

