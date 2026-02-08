Četvrtfinale Kupa Srbije: MRK Loznica dočekuje RK Dinamo

Da li će reprezentativac Srbije, Marko Tasić sa ekipom RK Dinamo obezbediti plasman u polufinale Kupa Srbije ili će Lozničani (MRK Loznica), ispisati istoriju kluba? Četvrtfinale Kupa Srbije za rukometaše – utorak 10. februara.

Takmičenje u rukometnom Kupu Srbije, čini se, ove godine privlači posebnu pažnju. Neki od favorita, ispali su iz daljeg takmičenja, pred nama su utakmice četvrtfinala.

Superligaš i trećeplasirana ekipa Arkus lige, RK Dinamo iz Pančeva, gostuje najvećem iznenađenju MRK Loznica (neporažena ekipa Super B lige Istok-Zapad, osvajač kupa Zapadne Srbije i tim koji je u osmini finala Kupa bio bolji od četvrtoplasiranog Superligaša RK Dubočica 54 iz Leskovca).

Da li je na pomolu nova senzacija ili će favorit opravdati očekivanja ljubitelja rukometa?

U izjavi za medije, reprezentativac Srbije (levi bek RK Dinamo), Marko Tasić je rekao:

„Očekuje nas težak zadatak u četvrtfinalu Kupa Srbije protiv Loznice, koja je glavni favorit za ulazak u Arkus ligu i veoma nezgodan protivnik. Loznica je pokazala odličnu borbu i kvalitet na utakmici protiv Dubočice iz Leskovca, u kojoj je savladala Superligaša i plasirala se u naredni krug takmičenja. Naš domaćin ima kvalitetnu i iskusnu ekipu i to moramo, uvek, da imamo na umu. U utakmicu protiv Loznice, ulazimo motivisano, snažno i puni želje da se plasiramo u naredni krug. Znamo, da možemo da igramo sa svima, a pobeda na ovoj utakmici nas približava finalu Kupa Srbije“.

Utakmica je na programu u utorak, 10. februara u 19:30, u Loznici u SC Lagator. Srednji bek Lozničana, Nemanja Podraščić ( dugogodišnja karijera u RK Sinđelić, RK Obilić, SU Lavovi), izneo je svoja očekivanja:

„Igramo protiv ekipe koja je pokazala izuzetan kvalitet ove godine u Arkus ligi. Dvanaest pobeda od četrnaest odigranih utakmica, stvarno impresivan rezultat. Ekipa koja je godinama u vrhu srpskog rukometa, sačinjena pretežno od talentovanih mladih igrača, sa par iskusnih pojedinaca. Igraju jako dinamičan i moderan rukomet, sa puno trčanja. Nadam se da ćemo uspeti da nametnemo neki naš ritam, kako bismo bili što konkurentniji u ovom meču. Spremamo se, naporno treniramo i verujem, da ćemo biti spremni da se nadigravamo. Iako su gosti favoriti, ne bih isključio mogućnost da ponovo iznenadimo, još jednog Superligaša! Naravno, ne bih želeo da zaboravim našu publiku, bez koje ove utakmice ne bi bile iste. Znači kada imamo podršku sa tribina, uvek je to jedan veliki vetar u leđa, za nas. Zato bih želeo da pozovem publiku, da dođe u što većem broju, kako bismo zajedno pokušali da dođemo do još jedne istorijske pobede za naš klub“.

(Pančevac/Zvonimir Nedeljković)