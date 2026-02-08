Zlato za Radana Čigoju na međunarodnom turniru „Trudbenik Kortega“

Nedeljni horoskop od 9. do 16. februara: Saturn u Ovnu donosi velike promene
Džudista kluba „Akademija Jočić” na turniru „Kup Trudbenik Kortega 2026” osvojio najsjajnije odličje
Radan Čigoja, džudista kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva, danas je na međunarodnom džudo turniru „Kup Trudbenik Kortega 2026” održanom u sportskoj hali „Šumice” u Beogradu, u svojoj uzrasnoj kategoriji mlađih dečaka osvojio najsjajnije odličje.
Na turniru je učestvovalo 650 takmičara iz pet država – Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Ovaj podatak pokazuje koliko veliki uspeh je postigao Radan.
Čestitamo!
(Pančevac / S. T.)
