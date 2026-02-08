Pančevo Sport

Zlato za Radana Čigoju na međunarodnom turniru „Trudbenik Kortega“

Džudista kluba „Akademija Jočić” na turniru „Kup Trudbenik Kortega 2026” osvojio najsjajnije odličje

18:36

08.02.2026

Privatna arhiva

Radan Čigoja, džudista kluba „Akademija Jočić” iz Starčeva, danas je na međunarodnom džudo turniru „Kup Trudbenik Kortega 2026” održanom u sportskoj hali „Šumice” u Beogradu, u svojoj uzrasnoj kategoriji mlađih dečaka osvojio najsjajnije odličje.

Na turniru je učestvovalo 650 takmičara iz pet država – Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Ovaj podatak pokazuje koliko veliki uspeh je postigao Radan.

Čestitamo!

(Pančevac / S. T.)

