Ubedljiv trijumf Železničara u Subotici 3:0 (2:0)

Fudbaleri Železničara pobedili su Spartak u Subotici rezultatom 3:0 (2:0) u meču 22. kola Superlige Srbije. Duel su obeležili Kristijan Šekularac i Simao Pedro, koji su upisali po gol i asistenciju, a strelac trećeg pogotka bio je Branislav Knežević.

Železničar je sjajno otvorio utakmicu na Gradskom stadionu u Subotici i poveo je već u šestom minutu. Posle uigrane akcije iz kornera, Klemon Lerno je ubacio loptu na prvu stativu, odatle je Kristijan Šekularac petom proigrao Simaa Pedra, koji je sa nekih 11-12 metara zatresao mrežu.

Na fenomenalan način, debitantskim pogotkom, krilni napadač iz Angole je obeležio debi u startnoj postavi pančevačkog tima.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle pobede nad Spartakom u Subotici rezultatom 3:0 u 22. kolu Superlige Srbije. – Čestitam svim akterima utakmice. Mislim da je imalo šta da se vidi. Ekipi Spartaka želim puno sreće u nastavku sezone i da izađu brzo iz situacije u kojoj su. Pre nego što krenem da pričam o utakmici, moram da napomenem jako kritično stanje terena. Mislim da je to ispod nivoa Superlige. I neko treba time da se pozabavi – počeo je izlaganje Koković.

Nije ekipa Radomira Kokovića dugo čekala do novog pogotka. Ponovo je korner bio koban po Spartak, a sada su Šekularac i Pedro zamenili uloge.

Simao je centrirao u srce peterca, gde se Šekularac najbolje snašao i glavom savladao Grujića. Debitantski pogodak za momka slavnog prezimena, posle asistencije, kao potvrda da će Železničar i u njemu imati ogromno pojačanje u drugom delu sezone.

Do kraja poluvremena Pančevci su kontrolisali ritam u potpunosti. Sprečili su svaki pokušaj domaćina praktično već u njegovom začetku, ne dozvolivši mu da ozbiljnije zapreti golu Zorana Popovića, pa se na veliki odmor otišlo uz rezultat 0:2.

Početkom drugog dela igre viđena je prva konkretna šansa za Spartak, ali je Bonsu sa nekoliko metara iskosa gađao pored dalje stative.

Ubrzo je uzvratio i Železničar. Posle prodora Pedra po levoj strani, Lerno i Šekularac su odigrali dupli pas pred šesnaestercem, pre nego što je francuski vezista iz prve tukao malo pored stative.

U 58. minutu je Spartak bio opasan preko Kuveljića, da bi dva minuta kasnije usledila promena u timu Železničara. Umesto Lernoa, na teren je ušao Branislav Knežević. Prethodno je šansu dobio i Marko Konatar, potom i Dušan Jovanović i Janko Jevremović.

I upravo su rezervisti zadali konačan udarac Spartaku. Posle auta sa leve strane, Jovanović je proigrao Kneževića u srcu šesnaesterca, a ovaj posle jednog driblinga poslao loptu u mrežu za konačnih 3:0.

Železničar se ovim trijumfom učvrstio na četvrtom mestu tabele sa 37 bodova. U sledećem kolu dočekuje Crvenu zvezdu.

(Pančevac/FK Železničar)