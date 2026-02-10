Selo Južni Banat

Debeljača: U toku ispiranje vodovodne mreže

14:01

10.02.2026

Printscreen/RTV Kovačica

Javno komunalno preduzeće „4. oktobar“ u okviru svojih redovnih aktivnosti sprovešće ispiranje vodovodne mreže u Debeljači.

Kako je  direktor JKP „4. oktobar“ Stevan Lazički najavio za RTV Kovačica, radovi će obuhvatiti ispiranje vodovodnih cevi u periodu od pet dana, od ponedeljka, 9. februara, do petka, 13. februara, u vremenu od 22 časa do 5 časova ujutru.

Građanima se preporučuje da u navedenom periodu ne koriste veš-mašine, jer može doći do privremenog pada pritiska u vodovodnoj mreži. Iz JKP „4. oktobar“ apeluju na razumevanje i strpljenje građana, ističući da se ove aktivnosti sprovode u cilju unapređenja kvaliteta vode u ovom naseljenom mestu.

(RTV Kovačica)

