Alibunar: Uređena staza koja vodi iz centra ka groblju

U proteklom periodu Mesna zajednica Alibunar, uz pomoć radnika JKP „Univerzal“, uredila je stazu koja vodi iz centra Alibunara ka groblju. Uklonjene su grane koje su pale na stazu, očišćen je višak zemlje, kao i korov koji se pojavio duž cele trase.

Apelujemo na starije sugrađane i sve koji koriste ovu stazu da budu dodatno oprezni jer je usled zimskih i vremenskih uslova staza klizava.

Takođe, u centru Alibunara postavljene su nove betonske kante za otpatke na mestima gde su se ranije nalazile stare i polomljene kante.

Nastavljamo da pažljivo slušamo potrebe naših meštana i da radimo za naš Alibunar.

(Pančevac)