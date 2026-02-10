Južni Banat

Alibunar: Uređena staza koja vodi iz centra ka groblju

16:00

10.02.2026

Podeli vest:

Foto: FB/MZ Alibunar

U proteklom periodu Mesna zajednica Alibunar, uz pomoć radnika JKP „Univerzal“, uredila je stazu koja vodi iz centra Alibunara ka groblju. Uklonjene su grane koje su pale na stazu, očišćen je višak zemlje, kao i korov koji se pojavio duž cele trase.
Apelujemo na starije sugrađane i sve koji koriste ovu stazu da budu dodatno oprezni jer je usled zimskih i vremenskih uslova staza klizava.
Takođe, u centru Alibunara postavljene su nove betonske kante za otpatke na mestima gde su se ranije nalazile stare i polomljene kante.
Nastavljamo da pažljivo slušamo potrebe naših meštana i da radimo za naš Alibunar.

(Pančevac)

Tagovi

groblje JKP „Univerzal“ MZ Alibunar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.