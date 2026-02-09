Evo kako je protekao prvi dan škole glume “Brana” u Banatskom Novom Selu

Danas je bio prvi dan škole glume “Brana” koji je održan u Domu kulture u Banatskom Novom Selu. Deci koja su baš dobro zabavljala čas je brzo prošao. Kako je bilo možemo videti na snimku:

Podsetmo, pozorište „Brana” je putujuće pozorište za decu koje svojim predstavama, poput naslova ,,Skrovište za odrastanje”, pruža deci i mladima interaktivan i edukativan umetnički sadržaj. Predstava se bavi temama sazrevanja, pronalaženja sopstvenog puta i suočavanja sa izazovima koje donosi odrastanje.

Kao putujuće pozorište, svoj repertoar izvode u različitim gradovima, domovima kulture i školama širom Srbije i Srpske.

Njihovi nastupi često su interaktivni, kombinujući elemente drame, poezije i igre svetla i tame kako bi se deci na blizak način objasnile složene životne vrednosti.

(Pančevac)