Prvenstvo Vojvodine za seniore: Milana Tirnanić potvrdila titulu prvakinje Vojvodine

Na Prvenstvu Vojvodine za seniore u atletskoj hali u Novom Sadu, kao uvod u dvoransku sezonu, nastupila je Milana Tirnanić, članica Atletskog kluba „Panonija“ iz Pančeva.

U dosta jakoj konkurenciji pored Milane, trčale su i Ivana Španović, Ivana Ilić, mlada Una Jovanović i drugi.

Milana je u kvalifikacijama trčala 7.42 sekunde ispred Ivane Španović 7.55. „Ovo je bio odličan uvod, kao jedna od prvih trka u sezoni i samo uvod pred veliki atletski miting „Belgrade Indoor – Gold Tour“, koji će se 11. februara održati u atletskoj dvorani na Banjici, ističe predsednik AK „Panonija“, Aleksandar Dragojević.

U finalu je Milana Tirnanić odnela pobedu rezultatom 7.45 i time potvrdila titulu prvakinje Vojvodine. Tu će pored Milane Tirnanić nastupiti naše atletičarke: Ivana Španović, Milica Gardašević, Angelina Topić ali i svetski poznate Ewa Swoboda (POL), Grace Stark (SAD), Prudence Sekgodiso (JAR) i mnogi drugi.

Nakon toga Milanu očekuje Prvenstvo Balkana u dvorani u Beogradu i 28. Februara Prvenstvo Srbije za seniore.

(Pančevac)