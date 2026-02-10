Streljački savez Srbije: Aleksa Rakonjac u ekipi za Seniorsko PE

Stručni štab SSS je odredio sastav našeg nacionalnog tima za Seniorsko prvenstvo Evrope (Jeravan, 1 – 4. mart). Ekipa je vrlo mlada, sa nekoliko debitanata.

Ove zime za evropske medalje se neće boriti Zorana Arunović, zbog obaveza prema Međunarodnom olimpijskom komitetu. Zorana je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d’Ampeco, kao predstavnik Sportske komisije MOK. Zajedno sa još nekoliko sportista, učestvuje u programu u okviru kojeg iskusni olimpijci kroz različite aktivnosti pružaju podršku takmičarima na ZOI.

U sastavu Srbije koji će 25. februara krenuti za Jeravan je 11 strelaca, a među njima i šestoro debitanata na seniorskom kontinentalnom šampionatu.

Svi oni su još uvek juniori, koji su rezultatima tokom poslednjih nekoliko meseci zaslužili poziv selektora: Anđelija Stevanović, Ljiljana Cvetković (obe puška), Uroš Gajić, Mateja Tripković, Nađa Martinović i Tea Mikec (svi pištolj). Gajić i Martinovićeva su prošle godine učestvovali na Svetskom prvenstvu, a za ostale će turnir u Jeravanu biti prvo seniorsko veliko takmičenje.

Najiskusniji član tima je Damir Mikec, a uz njega samo još Lazar Kovačević iza sebe ima više od jednog učešća na seniorskom EP vazdušnim oružjem. U sastavu su i najbolji strelcei Srbije za 2025, doskorašnji juniori, Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac, kao i Marko Ivanović.

Puška, seniori: Marko Ivanović („Čika Mata“), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813), Lazar Kovačević (Jagodina 92).

Puška, seniorke: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), Anđelija Stevanović („Dragan Jevtić Škepo“), Ljiljana Cvetković (Niš 1881).

Pištolj, seniori: Damir Mikec (Policajac), Uroš Gajić (Niš 1881), Mateja Tripković („Aleksa Dejović“).

Pištolj, seniorke: Nađa Martinović (Partizan), Tea Mikec (Policajac).

Mešoviti parovi će biti određeni na samom takmičenju.

U stručnom štabu su selektori Jasna Šekarić i Dragan Donević, kao i treneri po pozivu selektora Goran Mikec, Lidija Mihajlović i Stevan Pletikosić.

(Pančevac)