Pančevo Politika i društvo

Očišćena divlja deponija u naselju Zelengora

Zaposleni u RJ „Čistači“ i „Iznošenje otpada“ JKP-a „Higijena“ Pančevo uklonili su 15 kubnih metara kabastog i građevinskog otpada velikim vozilom s dizalicom.

14:38

10.02.2026

Podeli vest:

Foto: JKP Higijena
Foto: JKP Higijena

Zaposleni u RJ „Čistači“ i „Iznošenje otpada“ JKP-a „Higijena“ Pančevo očistili su divlju deponiju oko kontejnera u naselju Zelengora, a radnici JKP-a „Zelenilo“ posadili su 20 tuja oko kontejnera, kao prepreku nagomilavanju otpada.

Trud radnika dva komunalna preduzeća za više zelenila umesto nehigijenskih prizora ogledao se i u uklanjanju 15 kubnih metara kabastog i građevinskog otpada velikim vozilom s dizalicom – grajferom, kao i posipanju osam kubika zemlje pre sadnje.

Saradnje i ozelenjavanja biće i radi drugih problematičnih tačaka u gradu koje su posledica nepravilnog odlaganja otpada; ovo je druga adresa ovogodišnjeg niza, posle Ulice Jovana Pavlovića u naselju Strelište, gde su zaposleni u „Zelenilu“ orezali šiblje ispod kog se nalazio otpad.
Divlje deponije nastaju odlaganjem kabastog i građevinskog otpada (koji može pristizati iz domaćinstava, sa raznih stovarišta i gradilišta, iz objekata pravnih lica i sl.) oko kontejnera za komunalni (svakodnevni, kućni) otpad, namenjenih stanarima okolnih zgrada, ili na drugoj javnoj površini.

Foto: JKP Higijena

Gotovo svaka divlja deponija zahteva istu mehanizaciju i radnu snagu. Prijava Komunalnoj inspekciji je neophodna; može biti i anonimna. Poslovi vanrednog čišćenja su veoma složeni i potrebna je reorganizacija zaposlenih da se ne bi remetio redovan raspored pražnjenja posuda za komunalni otpad. Tada se, po inspekcijskom nalogu, angažuju dodatni radni sastav i specijalna vozila, s obzirom na to da se autosmećarima, kojima se prazne posude za komunalni otpad, ne mogu prevoziti komponentne kabastog i građevinskog otpada koje bi pokvarile mehanizam kamiona.

Foto: JKP Higijena

Prema Gradskoj Odluci o održavanju čistoće i upravljanju otpadom, usklađenoj sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o upravljanju otpadom, zabranjeno je odlagati: 1. komunalni otpad van uličnih posuda za otpad; 2. građevinski otpad, nastao u toku izvođenja građevinskih radova, na površinu javne namene.

Foto: JKP Higijena

U stubne kante treba odlagati sitne otpatke, u kontejnere i kućne kante – komunalni otpad. Pepeo treba odložiti u rashlađenom stanju, u vezanim vrećama, pored kontejnera. U suprotnom, žar može oštetiti kamione i upaliti kontejnere. Kada je reč o kabastom otpadu, stanovništvo ga može izneti ispred domaćinstava tokom aprilske i oktobarske akcije, dvaput godišnje, kada ga Javno komunalno preduzeće „Higijena“ besplatno odvozi i deponuje. Mimo akcije, građanima – korisnicima usluga JKP-a „Higijena“ Pančevo omogućeno je, odlukom preduzeća, da kabasti i građevinski otpad odnesu na Staru deponiju, gde je deponovanje besplatno za količine do tri kubna metra.

Foto: JKP Higijena

Foto: JKP Higijena

Na to imaju pravo svakog meseca. Bitno je da dođu lično, da ne bi bilo zloupotreba, i da prikažu poslednji plaćen „Higijenin“ račun za odnošenje komunalnog otpada. Drugi način da pravilno odlože kabasti/građevinski otpad je unajmljivanje kontejnera, radnika i vozila „Higijene“, u vidu vanredne usluge koja se na naplaćuje prema cenovniku koji je postavljen na sajtu preduzeća.
Čistije, ipak može!

(Pančevac)

Tagovi

Foto: JKP Higijena Zelengora

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.