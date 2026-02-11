Alergičari pažnja – drveće počelo da cveta

Za neke radost, za druge lepše vreme donosi i muke. Iako do zvaničnog početka proleća ima oko mesec i po dana, pojedine vrste drveća već su pustile polen – pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo koja su počela prošle nedelje. Prvi vesnici sezone i alergenih polena su, kako se i očekivalo, čempresi i leska.

Zima diktira prva cvetanja

Uobičajno je, mada zavisi i od toga kakva je zima bila, da u februaru intenzivno cvetaju i jova, brest i jasen, a uskoro nam sigurno stižu i topola i četinari. A oni koji su alergični na vrbu, a zatim i na brezu, platane, javor, pa i grab, imaju malo više vremena da se pripreme jer njihov polen počinje da stiže u toku marta. Terapija, naravno, zavisi od toga do kog stepena simptoma je neko stigao. Kao što je kumulativni efekat bitan tokom jedne sezone, a ne samo koncentracija polena u jednom danu, tako će se i simptomi kod većine alergičara pogoršavati iz godine u godinu ako se uzrok ne leči.

Hrast i orah procvetaće i pre maja, a potom stižu dud i bukva, kao i trave i kopriva, koji od cvetanja neće odustati sve do kraja sezone, u kasnu jesen. Do početka juna oglasiće se i konoplje, kiselice, bokvice, štirevi…

Od juna počinju muke kod svih onih koji pate zbog polena pelina i ambrozije, biljaka kojima, pored breze, jove, trava i kopriva, pripada crvena boja jer imaju najjači alergeni potencijal. Žuta je znak da neka biljka, poput topole, hrasta, oraha ili bokvice, izaziva srednje reakcije, a zelena pripada onim vrstama koje i kod ljudi koji su osetljivi na njihov polen izaziva ipak slabije reakcije.

Za ambroziju posebne mere

Crvena, zelena i žuta boja nam govore i kolika je izmerena koncentracija polena, nezavisno od toga da li je u pitanju manje ili više alergena biljka. Zelena boja znak je da je u kubnom metru u toku dana ulovljeno manje od 60 polenovih zrna. Za ambroziju važi posebna mera – pa je ona u zelenoj zoni samo u onim slučajevima kada je njena koncentracija ispod 30 polenovih zrna. Za sve biljke važi da su u srednjoj, žutoj, zoni s koncentracijom manjom od 100, a u crveno prelaze kada u vazduhu dostignu 100 ili više polenovih zrna u kubnom metru.

Iako „crveni dani” kod alergičara izazivaju jake reakcije, bitnije je često koliko dugo traje cvetanje neke biljke. Razlog je što se količina antitela u organizmu s vremenom povećava kako bi se odbranili od tih nevidljivih neprijatelja, što će potom izazvati rekaciju disajnih organa.

Kalendar polinacije Zavoda za javno zdravlje Pančevo od 2025. može da posluži kao orijentir kako bi alergični ljudi mogli da se pripreme za „svoj” polen, a onima koji sumnjaju da su alergični da, eventualno, prepoznaju simptome, te da se obrate i lekaru. Grad Pančevo je počelo da finansira monitoring alergenog polena 2010. godine. Prvobitna lokacija mernih uređaja je, zbog rekonstrukcije internističkog bloka u Opštoj bolnici, premeštena na zgradu Gradske uprave. Zavod koncentracije 25 vrsta polena meri od februara do kraja novembra, a podatke, preko medija i svog sajta objavljuju sredinom naredne sedmice.

(Pančevac / N. S.)

