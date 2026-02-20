Otvaranje Trening centra u Mašinskoj školi Pančevo

U 16 novih učionica i radionica nalaziće se najmodernija oprema za bravare, zavarivače i tehničare drumskog saobraćaja. Slušamo privredu i trudimo se da brzo odgovorimo na njene zahteve, naglasio je Dojčinović.

U okviru Mašinske škole Pančevo u toku je završetak radova na novom objektu koji se prostire na 1.900 kvadrata, čiji je cilj da odgovori na potrebe savremene privrede i tržišta rada, ali i da podigne kvalitet obrazovanja na viši nivo. U 16 novih učionica i radionica nalaziće se najmodernija oprema za bravare, zavarivače i tehničare drumskog saobraćaja.

Direktor Mašinske škole Nenad Dojčinović kaže da novi trening-centar donosi i značajan iskorak u kvalitetu praktične nastave.

– Umesto rada na zastareloj opremi, učenici će imati priliku da znanja stiču na savremenim mašinama i uređajima kakvi se danas koriste u industriji – ističe Dojčinović. – Mašine na kojima su učenici do sada radili u nekim slučajevima potiču još iz perioda posle Drugog svetskog rata. Novi centar im daje priliku da rade na modernoj opremi, što je neuporedivo iskustvo i ozbiljna priprema za tržište rada.

Trening-centar neće služiti samo učenicima Mašinske škole. Njegova uloga je šira – planirane su prekvalifikacije i dokvalifikacije u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i direktna saradnja sa kompanijama koje imaju potrebu za određenim stručnim profilima.

– Ovaj centar je važan jer povezuje klasično i dualno obrazovanje – objašnjava direktor. – Omogućava komunikaciju između obrazovanja i privrede. Kada kompanije nemaju kapacitete za obuku, učenici dolaze u trening-centar, a kada postoji potreba, instruktori iz privrede dolaze kod nas i zajedno sa našim profesorima pripremaju učenike za konkretne poslove.

Objekat je koncipiran tako da u potpunosti odgovori potrebama savremene nastave. U prizemlju će se nalaziti namenske opremljene radionice za bravare, zavarivače i tehničare drumskog saobraćaja koji će čak imati i simulator za obuku vožnje. Na spratu će biti smeštene učionice i amfiteatri, čime će se rasteretiti kapaciteti škole, koja se već godinama suočava sa nedostatkom prostora.

Realizacija projekta omogućena je zahvaljujući podršci domaćih i međunarodnih fondova. Mašinska škola Pančevo jedna je od osamnaest ustanova u Srbiji koje su dobile sredstva Evropske unije, namenjena zemljama Zapadnog Balkana, kao i značajnu donaciju opreme.

– Dobili smo sve što nam je bilo potrebno – od osnovne zaštitne opreme, maski i rukavica, do alata, šrafcigera i savremenih CNC mašina. Velike kompanije su prepoznale naš rad i podržale nas u ovom projektu – ističe direktor Dojčinović.

Posebno mesto u radu trening-centra ima obrazovni profil mehatronike, koji je danas jedan od najtraženijih u industriji. Učenici koji se školuju po dualnom modelu već su zaposleni u jakim, često međunarodnim kompanijama, što potvrđuje da se obrazovanje u Mašinskoj školi Pančevo razvija u skladu sa realnim potrebama tržišta.

– Slušamo privredu i trudimo se da brzo odgovorimo na njene zahteve. Znanje koje učenici steknu u praksi danas je presudno – naglašava on.

Postoji ideja da ovaj prostor u narednim godinama koriste i visokoškolske ustanove ili izdvojena odeljenja fakulteta, čime bi grad kraj Tamiša mogao da dobije regionalni centar znanja i stručnog usavršavanja.

