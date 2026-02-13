„Izbor za najlepši slavski kolač” 14. februara u Starčevu

Manifestacija „Izbor za najlepši slavski kolač” biće održana 14. februara od 11 sati, u velikoj sali starčevačkog Doma kulture.

Za organizaciju će dvanaesti put biti zaduženo domaće Udruženje žena „Neolit”, kome će u tome pomoći lokalne institucije Mesna zajednica i Dom kulture.

Tom prilikom okupiće se veliki broj znatiželjnika – takmičara, zvanica i gostiju, kako bi videli mala remek-dela, jer učesnici ovog nadmetanja prave izuzetno lepe i originalne slavske kolače.

Svi zainteresovani mogu da donesu svoje uzorke do pred zakazani pomenutog dana, a potom će ih ocenjivati tročlana stručna komisija.

Takmičenje je ponovo u dve kategorije (pojedinci i udruženja), a obezbeđene su i nagrade za prva tri mesta.

Pored toga, po tradiciji, biće priređen bazar etno-rukotvorina, kada će izlagati petnaestak udruženja.

Planiran je bogat kulturno-umetnički program, kada će, pored ostalih, nastupiti lokalni folkloraši i tamburaši.

(Pančevac/J. Filipović)

