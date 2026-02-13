„Izbor za najlepši slavski kolač” 14. februara u Starčevu

Policija u Pančevu zaplenila 1.2 KG raznih narkotika
19:07
13.02.2026
Manifestacija „Izbor za najlepši slavski kolač” biće održana 14. februara od 11 sati, u velikoj sali starčevačkog Doma kulture.
Za organizaciju će dvanaesti put biti zaduženo domaće Udruženje žena „Neolit”, kome će u tome pomoći lokalne institucije Mesna zajednica i Dom kulture.
Tom prilikom okupiće se veliki broj znatiželjnika – takmičara, zvanica i gostiju, kako bi videli mala remek-dela, jer učesnici ovog nadmetanja prave izuzetno lepe i originalne slavske kolače.
Svi zainteresovani mogu da donesu svoje uzorke do pred zakazani pomenutog dana, a potom će ih ocenjivati tročlana stručna komisija.
Takmičenje je ponovo u dve kategorije (pojedinci i udruženja), a obezbeđene su i nagrade za prva tri mesta.
Pored toga, po tradiciji, biće priređen bazar etno-rukotvorina, kada će izlagati petnaestak udruženja.
Planiran je bogat kulturno-umetnički program, kada će, pored ostalih, nastupiti lokalni folkloraši i tamburaši.
(Pančevac/J. Filipović)
