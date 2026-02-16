Bogat pozorišni program u Kulturnom centru Pančeva

U utorak, 17. februara od 19.30 glumci u dvorani pančevačkog Kulturnog centra Zvezdara teatar igraće predstavu „Udovica živog čoveka”. Kako je sam autor, a i reditelj, Dušan Kovačević rekao, priča ove tamne komedije nalik je na skoro sve njegove drame i filmove. „Sadržaj se skriva u samom naslovu ’Udovica živog čoveka’. Da li je to moguće? Jeste, ako nekoga sahranimo dok je živ jer vam je naneo veliki bol. I da bi se tako teška drama mogla gledati, potrebni su elementi komedije, kao kad se pije gorak lek obložen slatkim ukusom.”

Igraju: Jelena Đokić, Sunčica Milanović, Nela Mihailović, Miodrag Miki Krstović, Anđelika Simić, Dušan Tomić… Predstava traje 120 minuta a ulaznica košta 2.000 dinara.

Dva dana kasnije, u četvrtak, 19. oktobra, pančevačka publika imaće priliku da na velikoj sceni Kulturnog centra vidi i predstavu „Kako sam naučila da vozim” u produkciji „Hartefakta” u kojoj glavne uloge tumače Svetozar Cvetković i Marta Bogosavljević.

Tekst Pole Vogel, koji je adaptirao dramaturg Vuk Bošković, mnogi nazivaju „Lolitom” napisanom iz ženske perspektive – lika odrasle Malecke, koja se priseća svog detinjstva, izjavila je rediteljka Tara Marić.

– U radu na njemu u kamernom, intimnom prostoru „Hartefakt kuće”, zajedno s glumicom Martom Bogosavljević i glumcem Svetozarom Cvetkovićem, kao i sa svim saradnicima, trudili smo se da pronađemo nežan scenski jezik za ovaj složen, dubok i delikatan tekst – koji i ne pokušava da parira stvarnosti koju svakodnevno živimo. Ona je toliko strašnija, dešava se svuda oko nas i deluje nam obeshrabrujuće nezaustavljivo – da smo kroz ovu predstavu pokušali da idemo unazad, korak po korak, ispitujući problem s kojim se većina ljudi koja čita ovaj tekst susrela nekada u životu. Odnos ova dva lika, Malecke i njenog teče, pun je ambivalencija: ljubavi, nežnosti, radoznalosti, podučavanja, poverenja, formiranja autoriteta, grešaka, a posledično: probijanja granica, gruminga i povređivanja, sve do tačke samouništenja – kazala je Tara Manić.

Predstava počinje u 19.30 a ulaznica košta 1.500 dinara.

Najmlađi gledaoci, ali i oni stariji, imaće priliku da u 12 sati u petak, 20. februara, uživaju i u predstavi „Srpske bajke” Dečjeg kulturnog centra Beograda. Cilj autora teksta teksta i reditelja Luke Jovanovića Dživdžanovskog, po zanimanju glumca, a po rođenju Pančevca, bio je da na maštovit način i putem moderne glumačke igre prikaže srpsku tradicionalnu kulturnu baštinu kroz davno zapisane priče naših predaka u atmosferi srednjovekovnog dvora. Gledaoci će obnoviti reči i pouke koje su možda nekada čuli, ali će naučiti i nešto novo, a i dobro se nasmejati uz avanture junaka koje tumače Nikolij Tričković, Jana Doder, Luka Labović, Nikola Marković.

Pančevačka publika će imati priliku da u Kulturnom centru, u nedelju, 22. februara od 19.30 vidi i Pančevku Alisu Lacko, koja zajedno sa svojim kolegom Tiborom Kakonjijem, igra u predstavi „Duh je naša domovina” (Szellem: hazánk) Srpskog pozorišta iz Mađarske.



Komad govori o životu i delu Danila Kiša, ističući njegovu odanost istini, kako u pisanju, tako i u delanju, uz jasnu svest o lirskoj moći s jedne i političke nemoći književnosti s druge strane. Oponašajući njegovo delo, u predstavi je i njegova životna i književna priča ispričana u neodvojivoj isprepletenosti dokumenta i sna. Njegovo ratno detinjstvo, trnovit put ka književnom uspehu i preuranjena smrt predstavljeni su rečima i situacijama preuzetim iz njegovih književnih dela, intervjua i pisama. A pošto je život proveo u Srbiji (tadašnjoj Jugoslaviji), Mađarskoj i Francuskoj, te je u sebi objedinjavao nekoliko jezika i nekoliko kultura; kao čovek Evrope i sveta, i predstava se odigrava na dva jezika – srpskom i mađarskom.

Ulaznica košta 1.000 dinara.

