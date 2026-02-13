Policija u Pančevu zaplenila 1.2 KG raznih narkotika

Službenici Odeljenja kriminalističke policije u Pančevu, danas u popodnevnim časovima, izvršili su pretres putničkog vozila marke „alfa romeo“, koje je bilo parkirano u Pančevu, u ulici Ruđera Boškovića.

Prilikom pretresa, u vozilu su pronašli i zaplenili supstance za koje se sumnja da su opojne droge marihuana i amfetamin u količinama od po 500 grama i kokain u količini od 200 grama, kao i vagicu za precizno merenje.

Više javno tužilaštvo, koje postupa po ovom događaju, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, preduzima radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska lica, za koje postoji sumnja da je držalo opojnu drogu u putničkom vozilu.

(Pančevac)