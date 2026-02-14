Opovo: Uručeni paketi za 50 porodica izbeglica i interno raseljenih lica

OPOVO – Pomoćnica komesarke za izbeglice i migracije Republike Srbije, Bojana Ćirić, boravila je u Opovu. Tokom ove posete, u pratnji predsednice opštine, Anke Simin Damjonov i njenih saradnika, obišla je više porodica izbeglih i interno raseljenih lica koje žive na teritoriji naše opštine. Cilj posete bio je sagledavanje aktuelne situacije, potreba i uslova života ovih porodica, kao i unapređenje saradnje između Komesarijata i lokalne samouprave.

Opština Opovo je i ove godine, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, obezbedila 30 paketa pomoći namenjenih najugroženijim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica. Paketi sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za higijenu, a njihova podela ima za cilj da ublaži svakodnevne poteškoće sa kojima se ove porodice susreću.

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjonov, istakla je da je pitanje podrške izbeglim i raseljenim licima jedan od prioriteta lokalne samouprave. „Opština Opovo i Komesarijat za izbeglice i migracije planiraju nastavak saradnje i realizaciju novih programa koji će omogućiti trajna rešenja za porodice koje se još uvek suočavaju sa posledicama raseljavanja. U planu su i mere podrške u vidu stanovanja, ekonomskog osnaživanja i integracije u lokalnu zajednicu.“, navodi predsednica.

(Naše Opovo)