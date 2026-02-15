Vučić čestitao Dan državnosti građanima Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima Srbije Sretenje – Dan državnosti Srbije.

– Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju – naveo je predsednik Vučić na Instagram stranici “buducnostsrbijeav”.

– Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti. Neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju – naveo je predsednik Vučić.

(Pančevac)