Vučić čestitao Dan državnosti građanima Srbije

13:00
15.02.2026
Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima Srbije Sretenje – Dan državnosti Srbije.
– Na Sretenje se sa ponosom prisećamo istorijskih trenutaka u kojima je Srbija postavila temelje svoje slobode, ustavnosti i državnosti. Ovaj veliki praznik podseća nas na snagu jedinstva i odgovornost koju imamo da čuvamo stabilnost i gradimo sigurnu budućnost za našu zemlju – naveo je predsednik Vučić na Instagram stranici “buducnostsrbijeav”.
– Svim građanima Republike Srbije čestitam Dan državnosti. Neka nam Sretenje bude podstrek da nastavimo da radimo za snažnu, uspešnu i ponosnu Srbiju – naveo je predsednik Vučić.
(Pančevac)
AUD
69.95 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
72.63 RSD
CHF
128.51 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
134.60 RSD
SEK
11.06 RSD
USD
98.93 RSD
Banjsko-klimatski oporavak vojnih i civilnih invalida rata, kao i korisnika porodične invalidnine umesto sedam dana od 21. februara ove godine trajaće 10 dana.
13:00
15.02.2026
11:00
15.02.2026
