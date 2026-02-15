Veliki uspeh: Lena osvojila zlato, a Hristina bronzu

Besplatan banjski oporavak invalida 10 dana
Na međunarodnom džudo turniru Okami open 2026, koji se održao u Novom Sadu, a učestvovalo je 530 takmičara iz 58 klubova i 7 zemalja, pančevački Džudo klub Dinamo je nastupio sa 8 takmičara i osvojene su dve medalje, zlato i bronza.
Medalje su osvojili :
Lena Ivanović, starije poletarke do 38 kg zlato
Hristina Dimitrijevski, starije devojčice do 40kg, bronzu
(Pančevac)
