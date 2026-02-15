Održana državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije u Orašcu

Državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije počela je služenjem pomena kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut Prvi srpski ustanak. Ceremoniju predvodi premijer Srbije Đuro Macut koji će položiti vence na spomenik zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem.

U okviru ceremonije u Orašcu koja je počela pomenom za pale ustanike koji je služio arhiepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski Jovan, intonirana je himna “Bože pravde”, a biće održan i prigodni kulturno-umetnički program.

U ime Republike Srpske okupljenim građanima obratio se predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Obraćanje premijera Macuta

– Uvaženi predsedniče vlade Republike Srpske, poštovani ministri, vaše preosveštenstva, dragi prijatelji iz Severne Makedonije, Crne Gore, poštovani građani, braćo i sestre, Istorija nas uči da ko ne poznaje metele svoje korene, teško može da razume svoj put – rekao je na početku obraćanja premijer Macut.

– Zato se danas u Orašcu koji simbolizuje jedinstvo, sećamo trenutka kada je naš narod kroz vekove pokazao istorijsku hrabrost i kada je pod vođstvom Karađorđa krenuo putem očuvanja i oslobođenja naše zemlje. Naša srca danas kucaju zajedno sa srcem Srbima, gde oni bili, na tri mesta gde se čuje naš jezik, čuva naša tradicija i sećanje na naše pretke.

– Kada je u vreme Miloša Obrenovića donet Svetenski ustav, već je bilo jasno da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena i zato je ostao zavet celom srpskom narodu da čuvamo otačbinu koju su nam ostavili preci. I nije se svetenje desilo samo buđenje nacionalnog duha i jedinstva, već u zahvalljujući jednom od najslobodoumnijih ustava postavljenim temelji moderne države i funkcionisanja državnih organa. Zato danas, zajedno sa našom braćom iz Republike Srpske i našim narodom gde god on živeo, obeležavamo nacionalni praznik na koji smo ponosni i koji ćemo uvek čuvati kao što čuvamo svoje ognjište.

– Srbija je danas jaka država i država koja ide napred. Naša ekonomija raste, a zahvaljujući svim sprovedenim reformama, građani imaju više prilika za posao i obrazovanje. Penzije i plate su najviše u istoriji. Zahvaljujući tome, očekuju nas još bolja vremena. Srbije obavezan sa ljudima koji vredno rade, lokalnim zajednicama koje napreduju i mladima koji svojom energijom i znanjem grade našu budućnost, o čemu najbolje govore ostvareni rezultati.

– Posebno želim da se obratim mladima. Vi ste nosioci budućnosti, stub naše otadžbine i snaga koja će uvek držati Srbiju uspravnom i neće dozvoliti da joj bilo ko oduzme slobodu i ponos. Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike. Samo kada zajedno kroz dijalog, poštovanje i zajedničke vrednosti gradimo mostove razumevanja, možemo čuvati i razvijati svoju državu. Mir je osnov svega, a naš narod je željan mira.

– Zato pozivam sve naše građane da iz ljubavi prema Srbiji uvek budu složni, hrabri i ponosni. Takođe, veliko hvala svim glumcima i vojnim orkestrima koji tradicionalno za ovaj dan pripreme sadržajan program koji nas podseti na važnost stalnog učenja o našoj istoriji. Vi ste čuvari srpskog nasleđa i naše tradicije. Hvala vam na tome. Neka naša Srbija bude svetionik za sve generacije, a zajedničko sa svim Srbima širom sveta naša snaga. Živela Srbija i živela Republika Srpska! – rekao je premijer Đuro Macut.

Na ceremoniji u Orašcu prisutvuju ministri u Vladi Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, politički predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, ambasadori i vojni atašei stranih država u Srbiji, kao i veliki broj građana.

U Srbiji i Republici Srpskoj se 15. februara obeležava Sretenje – Dan državnosti, a slavi se u znak sećanja na početak Prvog srpskog ustanka 1804, čime je započela obnova srpske državnosti, kao i u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine donet prvi ustav Kneževine Srbije.

Zajedničko obeležavanje Sretenja u Srbiji i Republici Srpskoj utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 2024. godine.

Dan državnosti Srbije se slavio do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut, a kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001, a slavi se od 15. februara 2002. godine.

Ove godine zbog obeležavanja Dan državnosti, koji se u Srbiji inače praznuje 15. i 16. februara, biće neradna dva dana, s obzirom na to da je Sretenje palo u nedelju.

(Pančevac)