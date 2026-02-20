Premijera filma o odrastanju u naselju Tesla

Kako se raslo i odraslo na Tesli, setite se uz film „Zagonetka pozlaćenog detinjstva” na premijeri u subotu u Kulturnom centru

Kako izgleda detinjstvo na periferiji grada koja tek nastaje? O tome nam govori dokumentarno-igrani film Čedomira Milosavljevića „Zagonetka pozlaćenog detinjstva”, čiju ćemu premijeru gledati u Kulturnom centru u subotu 21. februara, od 18 časova.

Sve je počelo 1963. godine. Do prve tri zgrade stizalo se kroz prašinu, a kad zakiši, i kroz blato. Ali rasla je tu i mašta, nada i neki novi svet – o čemu svedoče sećanja samog autora filma, Čedomira Milosavljevića, i njegovih sagovornica: Branislave Vučković, Anice Kosare, Biljane Trifunović, Ksenije Milosavljević, Alise Lacko i Jovane Damjanov.

Ovo je film i za one koji se još sećaju kada se igralo „napolju” klikera, lastiša, sa lutkama, a i za one mlađe – da se upoznaju sa tim kako se raslo u vreme njihovih baba, dedova i roditelja. Ovo je film o jednom naselju, vremenu kada se Pančevo širilo u svoja predgrađa, o tome kada smo se uvek nadali da će sutra uvek biti bolje. Stiže četiri i po godine posle filma „Teslaši” koji je takođe načinio Čedomir Milosavljević. A pošsto u novom filmu o svojoj Tesli govore junakinje, možemo sa sigurnošću prognozirati da će u pančevačkoj čaršiji biti poznati pod nazivom „Teslašice”

Autor filma, Čedomir Milosavljević, je sveštenik, ikonopisac, konzervator, slikar, umetnički fotograf… Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti. Kao sveštenik je služio i u Srbiji i u Crnoj Gori. Pančevački vernici ga pamte kao izuzetnog čoveka, dobrog, otvorenog za ljude, „pravo svešteno lice”, kako ga opisuju. Rođen je 1960. godine u Pančevu. Načinio je i nekoliko filmova. Naselju u kojem je odrastao najpre je posvetio „Teslaše”, koji su imali premijeru 2. jula 2022. godine, a o njegovoj ljubavi prema delu grada gde je počeo da spoznaje svet i sećanju na „pravo detinjstvo” možda najbolje govori i to što je i svoje najnovije filmsko ostvaranje „Zagonetka pozlaćenog detinjstva”, čiju premijeru čekamo u subotu, 21. februara 2026, posvetio takođe ovom naselju.

