Sretenjski orden za NIU „Libertatea“:  Osam decenija očuvanja identiteta na rumunskom jeziku

Povodom Dana državnosti Republike Srbije predsednik Aleksandar Vučić odlikovao je Novinsko-izdavačku ustanovu „Libertatea“ Sretenjskim ordenom. Ovo visoko državno priznanje dodeljeno je povodom velikog jubileja – osamdeset godina postojanja i rada, kao i za izuzetan doprinos informisanju na rumunskom jeziku i očuvanju multikulturalnosti.

U ime kolektiva i institucije, sa sedištem u Pančevu, koja decenijama predstavlja stub kulture Rumuna u Srbiji, orden je na svečanoj ceremoniji u Palati „Srbija“ u Beogradu primila direktorka Mariana Stratulat.

Osnovana 1945. godine, „Libertatea“ je kroz decenije izrasla u najznačajniji medijski i izdavački centar rumunske nacionalne zajednice u Srbiji.

Primajući odlikovanje, Mariana Stratulat je naglasila da orden pripada svim zaposlenima koji su tokom osam decenija gradili ugled ove kuće, ali i vernim čitaocima bez kojih „Libertatea“ ne bi opstala.

„Priznanje je potvrda da je misija naše kuće prepoznata na najvišem državnom nivou. Sretenjski orden nas obavezuje da i u devetoj deceniji postojanja ostanemo verodostojan glas naše zajednice i most saradnje u našem društvu“, izjavila je Stratulat.

(Pančevac)