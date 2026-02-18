Sretenje u Šumadiji: Planinari iz Vršca osvojili vrhove na Gledećkim Planinama

Planinari „Železničara“ su realizovali akciju „Sretenje u Šumadiji“ i popeli vrhove Ostrica 802m, Bukovik 851, Veliki vrh 749m, najviši vrh planine Kotlenik i Dulenski crni vrh 897m. na Gledićkim planinama.

U pauzama između uspona obišli su manastire Kamenac, Voljevča, Divostin, Bajčetina, kao i crkvu brvnaru u Cvetkama sa grobom Srpskog vojvode i megdandžije iz Prvog srpskog ustanka Jove Kursule…

U isto vreme drugi deo Kluba koji je ostao u Vršcu, šetao je po Vršačkim planinama i popeo Lisičiju glavu 591m.

(Pančevac)