Rašić o takmičenju u mačevanju: Potvrda poverenja koje uživamo

Vršac je proteklog vikenda bio domaćin Svetskog kupa u mačevanju za kadete i juniore u muškoj konkurenciji, koji je održan od 13. do 15. februara u Hali „Milenijum“.

Takmičenje je okupilo veliki broj mladih mačevalaca – 45 u kadetskoj i 185 u juniorskoj kategoriji. Svetski kup realizovan u organizaciji Mačevalačkog saveza Srbije, uz podršku Grada Vršca. Organizatori su istakli da je turnir protekao u izuzetno dobroj organizaciji i u pravom sportskom duhu. Tokom tri takmičarska dana publika je imala priliku da prati vrhunske borbe mačevalaca iz više od 50 zemalja, što ovom prestižnom događaju daje poseban međunarodni značaj.

Član Gradskog veća za sport i omladinu Marko Rašić, obišao je ovo važno takmičenje i tom prilikom istakao: „Kao što možemo da vidimo ovih dana, u našem gradu se već petu godinu zaredom održava Svetski kup u mačevanju. Ovo veliko takmičenje okupilo je, slobodno mogu da kažem, najbolje mačevaoce iz celog sveta u svim kategorijama, što za Vršac predstavlja izuzetnu čast i potvrdu poverenja koje uživamo u međunarodnim sportskim krugovima. Posebno želim da istaknem odličnu saradnju koju imamo sa Mačevalačkim savezom Srbije, jer bez te sinergije ne bismo mogli da budemo domaćini ovako značajnog događaja. Grad Vršac nastaviće da podržava sportske manifestacije ovog ranga, jer one ne samo da promovišu sport i zdrave vrednosti među mladima, već i pozicioniraju naš grad na međunarodnoj sportskoj mapi.“

(Grad Vršac)