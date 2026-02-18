Udružene pčelara Vršac: Održano i stručno predavanje i obeležena i slava

U Svečanoj sali Gradske uprave Grada Vršca održano je stručno predavanje na temu „Uzroci stradanja pčelinjih zajednica – nozemoza i varoza“, koje je okupilo brojne pčelare i ljubitelje pčelarstva.

Predavanje je održao dr sci. vet. med. Kazimir Matović, istaknuti stručnjak iz oblasti veterinarske medicine i pčelarstva, čija je knjiga nagrađena zlatnom medaljom na 49. kongresu Apimondije, održanom 2025. godine u Kopenhagenu. Tom prilikom učesnici su imali priliku da čuju stručna pojašnjenja o najčešćim uzrocima stradanja pčelinjih društava, sa posebnim osvrtom na nozemozu i varozu kao jedne od najozbiljnijih izazova u savremenom pčelarstvu. Predavanje je bilo otvoreno za sve zainteresovane, a prisustvo je bilo besplatno.

View this post on Instagram A post shared by Vršac Online (@vrsaconline)

Nakon stručnog dela programa, Udruženje – Društvo pčelara „Vršac“ svečano je obeležilo svoju krsnu slavu, Svetog Trifuna. Obeležavanju su prisustvovali članovi Udruženja, pobratimi iz Društva pčelara „Petrovac na Mlavi“, predvođeni Dragišom Jovićem, član Gradskog veća Grada Vršca zadužen za poljoprivredu Slobodan Jovanov, predstavnici sveštenstva, kao i brojni prijatelji Udruženja.

Kum ovogodišnje slave bio je Milovan Pecić, dok je kumstvo za narednu godinu preuzeo Boban Milentijević.

Svečanost je protekla u duhu zajedništva, negovanja tradicije i unapređenja saradnje među pčelarima, uz poruku da su znanje, solidarnost i razmena iskustava ključni za očuvanje pčelinjih zajednica i dalji razvoj pčelarstva u ovom kraju.

(Vršaconline)