Vršaconline: Nesvakdašnji prizor, srne pokušavaju da se vrate u šumu

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak nekoliko srna koje su, po svemu sudeći, pokušavale da pređu put i vrate se u šumu.

Ovaj nesvakidašnji prizor objavila je Instagram stranica „vrsaconline“, a sve se odigralo na Vršačkom bregu.

Kako se može videti na snimku, autor je, pažljivo skrivajući se, pokušavao da usnimi nekoliko srna koje srećom nisu primetile njegovo prisustvo.

Na snimku se vidi kako životinje oprezno prilaze kolovozu, zastaju, osluškuju i potom u nekoliko navrata pokušavaju da procene bezbedan trenutak za prelazak.

View this post on Instagram A post shared by Vršac Online (@vrsaconline)

Video je izazvao brojne reakcije na mrežama, iako ovo nije prvi put da se srne kreću u naseljenim mestima.

Simbolika srne u srpskom narodu i folkloru je velika, a ona u našoj tradiciji, pesmama i verovanjima predstavlja simbol nežnosti, čednosti, kao i tuge i stradanja zbog svoje ranjivosti.

Ove čudesne životinje simbolizuju i slobodu, divljinu, duhovnu čistotu. Takođe, ona predstavlja sreću, instikt i mudrost.

(Vršaconline)